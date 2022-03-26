Спикер ГД РФ Вячеслав Володин: благодаря решению Владимира Путина вернуть нефтегазовые компании под контроль государства сейчас нет проблем с топливом.

Об этом политик рассказал на заседании ГД.

-Благодаря тому, что Владимир Владимирович, как только избрался президентом, сразу вернул в собственность государства «Газпром» и нефтяные компании, мы сейчас не имеем проблем. Забыли об этом. Они же все практически были частные и их уже перепродавали за рубеж. Что бы было сейчас, какой суверенитет? — ответил спикер.