Сегодня, 18 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин приехал с рабочим визитом в Саратовскую область.

Наблюдать за ходом поездки можно будет в Instagram аккаунте его сторонников.

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