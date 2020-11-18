Домой Рубрики Новости Саратова Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области По Новости Саратова - 18.11.2020 206 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин приехал с рабочим визитом в Саратовскую область. Наблюдать за ходом поездки можно будет в Instagram аккаунте его сторонников. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Медикам саратовской “скорой” повысят зарплату почти в два раза с января 2021 года За неделю в Саратове снесут торговые точки на рынке “Спартак” Начало конфликта переросшего в убийство Татьяны Кузьмич попало на камеру видеонаблюдения ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Медикам саратовской “скорой” повысят зарплату почти в два раза с января... Новости Саратова - 18.11.2020 1 Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с выпускниками медицинских колледжей, которые пойдут работать на “скорую помощь”. Он рассказал о планах по увеличению зарплаты медикам — 60... За неделю в Саратове снесут торговые точки на рынке “Спартак” 18.11.2020 Начало конфликта переросшего в убийство Татьяны Кузьмич попало на камеру видеонаблюдения 18.11.2020 Студенты ПИУ РАНХиГС стали финалистами Российской национальной премии «Студент года —... 18.11.2020 Зарплату поднимут в 43 саратовских организациях 18.11.2020