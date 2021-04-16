Домой Рубрики Новости Саратова Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области РубрикиНовости Саратова Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области По Новости Саратова - 16.04.2021 68 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта его сторонников. О ходе визита будет сообщено позже. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин потребовал «жестче» работать по ЖК «Победа» Володин потребовал зарегистрировать очереди на жилье для сирот и многодетных семей В понедельник пройдут профилактические работы на шести радиостанциях ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Володин потребовал «жестче» работать по ЖК «Победа» Новости Саратова - 16.04.2021 0 Сегодня, 16 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями поселка Юбилейный обсудил проблемы ЖК "Победа". На встрече также присутствовали правоохранители и чиновники. Он... Володин потребовал зарегистрировать очереди на жилье для сирот и многодетных семей 16.04.2021 Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области 16.04.2021 В понедельник пройдут профилактические работы на шести радиостанциях 16.04.2021 Школьникам Энгельса подарили инвентарь для звездных спортивных достижений 16.04.2021