Сегодня, 16 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области. Об этом стало известно из Instagram-аккаунта его сторонников.

О ходе визита будет сообщено позже.

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