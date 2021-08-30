Домой Рубрики Новости Саратова Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области По Новости Саратова - 30.08.2021 150 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 30 августа, председатель ГД Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области. Об этом сообщили в аккаунте его сторонников в соцсетях. В планах — встречи с жителями и посещение объектов. Подробности читайте на сайте. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Еще 18 смертей от коронавируса в Саратовской области Сгорел деревянный дом в селе под Саратовом Житель Энгельса украл электросамокат и попался ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 18 смертей от коронавируса в Саратовской области Новости Саратова - 30.08.2021 0 В Саратовской области от коронавируса скончалось еще 18 человек. Среди жертв пандемии насчитывается 10 женщин и восемь мужчин. Возраст погибших - от 46 до 84 лет. Сгорел деревянный дом в селе под Саратовом 30.08.2021 Житель Энгельса украл электросамокат и попался 30.08.2021 Саратовцы пожаловались на странное «обустройство дворов» 30.08.2021 В Ленинском районе Саратова сгорел барак 30.08.2021