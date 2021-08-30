Сегодня, 30 августа, председатель ГД Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области. Об этом сообщили в аккаунте его сторонников в соцсетях.

В планах — встречи с жителями и посещение объектов.

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