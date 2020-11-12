Сегодня, 12 ноября, с визитом в Саратовскую область прибыл председатель ГД Вячеслав Володин.

О его решениях и ходе поездки можно будет узнать из аккаунта сторонников федерального политика в соцсети Instagram.

Отметим, что после прошлой поездки прокуратура начала проверку Росздравнадзора, минфина и ТФОМСа, лишился должности глава первой из перечисленных структур Дмитрий Цымбал.

Виной тому послужила неудовлетворительная работа в сфере здравоохранения в такое непростое для граждан время — распространения коронавируса.