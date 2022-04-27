Спикер ГД Вячеслав Володин сегодня, 27 апреля, заявил, что чиновники должны узнавать о проблемах людей «во дворах».

-Совершенно правильно, что руководство исполнительной власти Саратовской области участвует в праймериз, а летом – в выборах депутатов в областную Думу. Это возможность не только лучше узнавать о проблемах жителей, но и решать их.

Многие чиновники получают сообщения о волнующих людей вопросах от помощников. А теперь в свои отпуска они пойдут во дворы, будут встречаться с людьми, поедут в районы области, куда не ездили годами.

Только так и должна работать исполнительная власть: встречи с людьми, поиск путей решения проблем.

Со своей стороны, постараюсь также не снижать активность в работе. У нас в области много вопросов, их надо решать. Все формы для этого хороши, – заявил Володин.