Началась региональная неделя. Сегодня работал в своем избирательном округе – в городе Саратове.

Встретился с педагогами и представителями родительских комитетов школ. Обсуждали вопросы организации групп продлённого дня в начальных классах.

Важно, чтобы для ребятишек это стало не просто временем под присмотром педагога, пока родители работают, а были организованы кружки — робототехника, шахматы, занятия спортом. Дети будут дополнительно развиваться. И это должно быть бесплатно. Решение найдено.

Во многих образовательных учреждениях есть бассейны, которые должны быть в распоряжении учащихся не только до обеда, как сейчас, а до 20:00. Также правильно, чтобы они были открыты и летом, когда на улице очень жарко.

Затем посетил строящуюся поликлинику в новом, развивающемся микрорайоне «Звезда». Строительство которой начали в 2021 году. Ближайшая поликлиника находится в нескольких километрах от домов, и она переполнена.

В планах — в этом году завершить общестроительные работы. Данный объект необходим. На будущий год укомплектуем оборудованием, введём в эксплуатацию. Это будет целый медицинский комплекс — взрослая и детская поликлиники, диагностический центр и женская консультация.

Также встретился с жителями, которые обратились с проблемой неудовлетворительного состояния старейшего спорткомплекса «Юность» в Детском парке. Они попросили подставить плечо в вопросе реконструкции. Секции в этом спортобъекте посещают сотни детей. Проблему будем решать.

Прошла встреча с активом Саратовской области, обсуждали вопросы развития региона. Разговор шёл о ценах на продукты питания, стройматериалы, обеспечении жителей товарами первой необходимости, совместной работе депутатов и исполнительной власти по этим вопросам.

Это если коротко о сегодняшнем дне.

Подробную информацию о работе в избирательном округе публикуют мои сторонники в телеграм-канале «Володин.Саратов».

Это возможность для жителей узнать информацию о рабочих поездках и реализуемых проектах, обратиться с вопросом, получить помощь в решении проблем через общественную приёмную. Не раз говорил, что данная площадка даёт возможность обратной связи. Для меня это важно.