Снова стали звучать заявления о необходимости снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах.

В этой связи правильно будет ещё раз озвучить позицию Государственной Думы по этому вопросу.

Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов .

Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно.

В-третьих, их введение повлечёт за собой повышение коррупции.

Тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога.

Совершенно непонятно, зачем инициировать подобные решения, если нет обоснования и их поддержки.