Спикер ГД Вячеслав Володин высказался о словах Зеленского.

—Зеленский, отвечая на вопросы зарубежных СМИ, заявил: Это другая война, эту войну нельзя ни с какой сравнить в 20 веке, такой войны еще не было.

Это специальная военная операция.

Если бы Россия вела полномасштабную войну, всё давно закончилось бы.

Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии.

Российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями.

Наши военнослужащие делают всё, чтобы сберечь мирных жителей. Очаги сопротивления неонацистов ликвидируются точечно. Это связано с рисками для жизни.

Националисты ведут боевые действия в городах, в плотной жилой застройке, где прикрываются «живым щитом», берут в заложники женщин и детей.

В этих непростых условиях принимаются гуманные решения, как, например, в ситуации с «Азовсталью», когда организуются гуманитарные коридоры.

Но об этом Зеленский умалчивает.

Поступать так может только несамостоятельный президент, отдавший управление страной Вашингтону и думающий лишь, как сохранить личную власть, а не жизни граждан Украины.