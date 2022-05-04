Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о битве добра со злом.

-Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию.

НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции.

Украинцы для Вашингтона — расходный материал. Национализм стал государственной идеологией Киева.

Если бы не решения, принятые Президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию, — написал он.