Спикер ГД Вячеслав Володин:

-Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза.

В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений.

Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС.

Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться.

Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе.

Поэтому и приходится искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа.

Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет.

Возникает вопрос: кто будет нести ответственность перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике вследствие принимаемых решений без учёта их мнения?

Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь — выход из Евросоюза.