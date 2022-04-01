Сегодня, 1 апреля, спикер ГД Вячеслав Володин заинтересовался, как обстоят дела в избирательном округе.

Ему рассказали, что саратовские артисты в эти дни находятся в ростовском военном госпитале, где выступают перед нашими ранеными. На прошлой неделе там же с концертом был Григорий Лепс.

-У нас много талантливых людей. Правильно, когда артисты поддерживают наших военнослужащих. Спасибо им.

Но есть те, кто убежал в другие страны, в тёплые края — переждать. А ещё хуже — вещает оттуда с обвинительными высказываниями. Кто-то в погоне за деньгами, кто-то с желанием сохранить престижные концертные площадки. Как та же Анна Нетребко. Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?

Государственная Дума не снимает с повестки вопрос. Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер.

Подло себя так вести по отношению к нашим солдатам и офицерам, защищающим страну. Будем обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях, — высказался чиновник.