За последние пять лет Государственная Дума особое внимание уделяла решению проблем, связанных с защитой животных.

Принятие некоторых законов, в частности исключающего жестокое обращение с животными, было для нас делом принципа. В ходе работы мы столкнулись с серьезным сопротивлением, но смогли его преодолеть. В конечном счете благодаря поддержке общества принципы гуманности в обращении с животными возобладали.

Об этом и других законах – коротко ниже.

Закон «Об ответственном обращении с животными»

В законе определено, что животное является не «вещью», а «живым существом, испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания».

Теперь от него нельзя просто избавиться — хозяин обязан передать его новому владельцу или в приют.

Запрещена пропаганда жестокого обращения с животными. Нельзя заводить диких животных в квартирах и частных домах. Под запрет попали контактные зоопарки в ТЦ, содержание животных в барах, кафе и ресторанах. Цирки, зоопарки, зоосады обязаны получать лицензии.

Появились правила выгула животных, работы приютов и обращения с бездомными животными. Возможна только программа «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания» с неснимаемой меткой.

Наказание для живодеров

Сегодня наказание для живодеров грозит не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие ему боль и страдание.

За трансляцию в интернете сцен жестокости и насилия над животными и вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних грозит до пяти лет лишения свободы.

Запрет контактной притравки

Дрессировка и подготовка собак возможна только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными. В частности, необходимо устанавливать ограждение, которое будет защищать дикое животное.

Защита краснокнижных животных

Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами РФ, стали преступлениями средней тяжести и тяжкими. Это позволяет проводить полноценный комплекс оперативно-розыскных мероприятий и заключать подозреваемых под стражу.

Запрет изымать животных за долги

Теперь нельзя изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных.

Принятие этих законов обосновано. Более того, нам необходимо было сделать это ещё раньше. Животные — живые существа, им присущи чувства и эмоции, они способны испытывать боль и страдания. Мы должны их защищать, что и сделали.

Но несмотря на то, что законы уже приняты, у нас до сих пор идёт дискуссия. Одна сторона говорит, что существующих мер недостаточно, другая — просит защитить их от уличных собак, обвиняя при этом принятое законодательство. Совершенно очевидно, появление бродячих животных произошло из-за людей. Правильно нам всем заняться реальными делами: строить приюты, пропагандировать ответственное отношение к братьям нашим меньшим. Тогда и проблема уйдёт — не будет животных, брошенных бездушными владельцами.