Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира.

Почему это происходит?

Во-первых, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины.

Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя. Американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину.

Во-вторых, никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов.

Они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом.

Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж.

В-третьих, они понимают, что их семьям ничто не угрожает. В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить её от неонацистов. Которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. В результате есть погибшие среди населения.

Именно от таких отморозков надо спасать мирных людей.

Граждане Украины на протяжении многих лет ждали этих изменений.

Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет.

И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают.

Это единственно правильный путь.

Они думают о будущем, о своих семьях и смогут жить в мирной, независимой и демократической Украине.