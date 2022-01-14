Две недели назад состоялся разговор Владимира Путина и Джо Байдена.

Наш Президент инициировал совершенно конкретный перечень вопросов в рамках обеспечения гарантий безопасности: отказ от создания баз НАТО на территории сопредельных с Российской Федерацией государств, ограничение на размещение ударных средств рядом с нашей страной, возвращение НАТО к границам 1997 года и его нерасширение на восток.

Главы государств России и США договорились вести серьёзный и содержательный диалог по обозначенным вопросам с целью достижения реальных результатов.

Такой разговор давно назрел и наша страна представила своё видение по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности своих граждан.

У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем.

Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны.

В этой связи хотел бы обратиться к конгрессменам.

Президенты наших стран договорились о начале консультаций по вопросам глобальной безопасности. В этой связи необходимо обсуждать и реализовывать договоренности глав государств, а не хамить, угрожать и запугивать.

Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведёт. В первую очередь для США.

Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы.

США никогда не знали войны на своей территории, не потеряли 27 миллионов жизней во время Второй мировой.

Осознавайте ответственность перед международным сообществом, многие страны которого вы ввергаете в огромные проблемы и опасности.

Нападки на Президента Владимира Путина граждане России воспринимают как оскорбление нашей страны.

Совет один — меняйтесь сами, если хотите изменить мир.

Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность.

У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов.