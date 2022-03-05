Спикер ГД РФ Вячеслав Володин сегодня, 5 марта, высказал свое мнение о ситуации с санкциями.

—20 лет назад Президент нашей страны на встрече с предпринимателями предупреждал их о рисках и последствиях размещения средств в офшорных зонах. В то время Россия еще не столкнулась с санкциями. Слова Владимира Путина оказались пророческими.

Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации.

Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам.

Вчера Государственная Дума приняла закон об амнистии капиталов — это шанс, чтобы средства вернулись в Россию. Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее, — написал он.