Сегодня, 1 декабря, в Москве губернатор Валерий Радаев принял участие в совещании, которое провёл председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В нем также участвовали министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава города Саратова Михаил Исаев.

Обсуждались вопросы, связанные с реализацией поручения Президента РФ по строительству Южного обхода г.Саратова и нового моста через Волгу. Этот проект будет содействовать развитию Саратовской агломерации.

Также рассматривалась тема передачи региональных дорог на федеральный уровень. В частности, речь шла о достигнутой договоренности по переводу двух стратегически важных трасс: Южного и Северного подходов к аэропорту «Гагарин».

В ходе совещания обсуждался проект строительства автомобильный дороги «Меридиан», которая должна соединить Западную Европу и Китай. Протяженность российского отрезка – порядка 2 тысяч км. По территории России дорога пройдет через 7 регионов, в том числе через Саратовскую область.

Было принято решение дополнительно проработать все вопросы по обсуждаемым проектам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.