Маткапитал будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%.

Его размер на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.

Кроме того, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию.

О других нововведениях, которые начнут действовать в последний месяц зимы, — в карточках.