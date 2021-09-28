В октябре заработают важные для наших граждан нововведения. Подробнее — традиционно в карточках.

Отдельное внимание необходимо обратить на закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике.

Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют. От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом.

Ещё одно нововведение — защита неквалифицированных инвесторов. После падения доходности по депозитам на фондовый рынок пришло большое количество неопытных людей. К октябрю число розничных инвесторов превысит 14 миллионов человек. Растёт и число пострадавших от непродуманных вложений.

Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование.

Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства.