Сегодня ровно год, как мы с вами здесь общаемся.

Вместе обсуждаем самые непростые вопросы: как противостоять санкциям, поддержку граждан и экономики,

как бороться с пандемией, какие меры необходимо принимать против лихачей на дорогах, другие резонансные законопроекты.

Обратная связь необходима.

Такой диалог важен.

Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития.

Вы оставили более 2,2 миллионов комментариев.

Каждое сообщение воспринимаю как личное обращение ко мне.

Стараюсь знакомиться со всеми предложениями.

Спасибо вам за обратную связь.