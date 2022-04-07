Не даёт покоя мне мысль о том, когда же мы начнём задумываться о нашей молодёжи.

Ответ на этот вопрос не получал. И он мне пришёл сам: «Возьмись за это самостоятельно!»

Приехал в одну школу, затем в другую и понял, что детям нужен старший товарищ, товарищ, который даст совет, даст пример для подражания и главное — веру в себя!

Сегодня, пообщавшись со старшеклассниками трёх школ города Энгельса в Дворце Культуры «Приволжское», был очень очарован участниками этой встречи.

Дети у нас яркие, интересующиеся, «живые».

Столько вопросов!!!

А когда я их пригласил на совместное фото, то остановить их в интересе к спорту было очень сложно.

Надеюсь, что был полезен в формировании своего отношения к миру, вере в себя и в своё предназначение.