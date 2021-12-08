В эти дни вспоминают подписание Беловежского соглашения, которое прекратило существование СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».

Эта дата — серьезный повод для анализа произошедшего, оценки того, что было сделано.

Несколько дней назад спросил вас о причинах распада Советского Союза.

Тема вызвала большой интерес. Многие из вас выразили свое мнение в опросе, оставили комментарии. Благодарен всем за обратную связь. Результаты голосования показательны: большинство считает, что причиной этого стали предательство партийных элит и иностранное вмешательство.

Кто виноват в распаде СССР?

Is fecit cui prodest — «сделал тот, кому выгодно».

В непростое время ЦК КПСС, Верховный Совет, секретари обкомов разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Предали свои идеалы, страну, граждан. Бывшая советская элита извлекла из развала СССР экономическую и политическую выгоду.

США и Европа устранили сильного идеологического противника, разделив его на отдельные страны.

От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии. Разорваны экономические, производственные связи, утерян промышленный потенциал. Все это привело к крупному кризису. К катастрофе, от которой пострадали прежде всего граждане Советского Союза. Они не хотели развала страны. В марте 1991 года на всесоюзном референдуме 76% голосовавших выступили за необходимость сохранения СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик.

Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована. Сохранить государство не удалось.

Прошло 30 лет. Это период преодоления вызовов и решения проблем. Понятно, что их еще много. И сегодня так же, как и 30 лет назад, важен диалог. Необходимо разговаривать с людьми, слышать их, отстаивать интересы наших граждан. Об этом говорит Президент Владимир Путин.