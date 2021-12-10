Сегодня, 10 декабря, в рамках рабочего визита в Саратовскую область председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел музей истории Саратовского авиационного завода в школе «Авиатор». Ранее жители приглашали его осмотреть экспозицию.

Володин обсудил с жителями планы по установке в Заводском районе мемориального комплекса погибшим авиаторам. Раньше мемориал располагался на территории завода, но был разрушен. Активисты и жители просили Володина о воссоздании памятника. Он предложил в течение месяца внести предложения по концепции и предпроектные решения по созданию мемориального комплекса и определить, где он будет располагаться.

Также Володин сообщил, что на свои личные средства купит самолет ЯК-42. Ранее общественники обращались с просьбой выкупить последний из оставшихся самолетов, который выпускался на Саратовском авиационном заводе. Председатель попросил определить место, где он будет располагаться.

Говорили и о создании индустриального парка – современной зоны для размещения на ней различных производств. Это и новые рабочие места. Володин отметил, что Саратов стал больше в 5 раз, город расширился и можно выносить индустриальный парк за жилой сектор. Изначально рассматривался вариант размещения его на землях бывшего САЗа. Он предложил обсудить эту тему с жителями и определиться, как дальше развивать мкр Авиатор.