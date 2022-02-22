Сегодняшний день для депутатов Государственной Думы — очень ответственный.

Будем рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

В 10 утра состоится Совет Государственной Думы.

В 12 часов — пленарное заседание.

Неделю назад Государственная Дума обратилась к Президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение.

Наша страна на протяжении долгого времени добивалась от Украины, чтобы Минские договорённости выполнялись.

Но Киев перечеркнул их, начав обстрел мирных граждан Донбасса.

США заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся.

Европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы.

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих.

Что касается недружественных решений и санкций.

Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов.

Соединённым Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать всё, чтобы затормозить развитие нашей страны.