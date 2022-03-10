Сегодня, 10 марта, за заседании в Госдуме РФ выступил председатель ГД Вячеслав Володин. Он высказался касательно ситуации с закрытиями из-за санкций в России.

-«Макдональдс» заявил, что они закрываются — стопроцентное российское сырье. Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра на этом месте должен быть не «Макдональдс», а кафе «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены. Вот такой подход, — заявил спикер ГД.

Напомним, рестораны «Макдональдс» перестанут работать в Саратове с 14 марта.