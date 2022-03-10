Завтра, 11 марта, пройдет пленарное заседание, посвященное принятию мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях западных санкций. Об этом напомнил представитель ГД Вячеслав Володин.

— Совершенно очевидно: надо принимать решения, которые сделают страну сильнее и защитят людей.

— Как только мы начинаем говорить, что примем решение и проведем национализацию брошенных компаний, потому что у нас ответственность есть перед людьми, моментально Государственный департамент США делает заявление: «Мы не позволим это сделать».

— Вы нам другого выхода не оставили. Остаться вы им не разрешаете. А мы что должны в этой ситуации делать? Конечно, мы должны думать о своей стране, чтобы цены не росли, чтобы рабочие места были, — добавил политик.