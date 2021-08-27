Сегодня в день кино открылась выставка «Вертикаль» по случаю 85-летия Станислава Сергеевича Говорухина.

Хочу сказать слова благодарности Галине Борисовне Говорухиной и Музею кино за то, что они создали уникальную возможность соприкоснуться с жизнью нашего товарища, друга, знаменитого режиссера, талантливого актера, депутата Государственной Думы.

Знаете, человек жив, пока живет память о нем. Нам надо сделать все для того, чтобы память о Станиславе Сергеевиче Говорухине жила вечно.

С Станиславом Сергеевичем знаком с 90-х. Считал до посещения выставки, что знаю его очень хорошо. Но, как оказалось, это не так. Он мало рассказывал о себе. Посещение выставки этот пробел заполняет. Планирую ещё раз сюда прийти, чтобы ознакомиться с информацией в спокойной обстановке.

Приглашаю всех в Музей кино на ВДНХ обязательно посетить выставку, где вы сможете ближе узнать Станислава Сергеевича Говорухина.