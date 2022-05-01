Спикер ГД Вячеслав Володин:

Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам.

На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на её развитие.

Заморожены также российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов. Вернут, никуда не денутся. Это средства государства.

Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы.

По некоторым оценкам, речь идёт о более 500 млрд долларов.

Нам есть, чем ответить.

Сегодня российские предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России, выкупают доли партнёров, которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии с нормами международного права.

Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством.

В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами:

конфисковывать эти активы.

А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны.