В ходе своего визита в Саратов председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин осмотрел здание бывшей школы №99, которое является памятником архитектуры.

Школа построена в 300-летию дома Романовых по проекту архитектора Семена Каллистратова в 1914-1916 годах. В годы войны здесь был Украинский штаб партизанского движения и спецшкола разведчиков-радистов. Школа №99 она стала называться с 1 января 1961 года. Занятия здесь прекратились здесь в 2006 году. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин доложил Вячеславу Володину о проекте реставрации здания школы. По его словам, стоимость работ превысит 120 миллионов рублей. Председатель госдумы на это ответил, что казна не потянет таких расходов.

-Дальше будем двигаться после того, как когда будет готова экспертная оценка ваших проектных работ. Не повторяйте того, что было с ТЮЗом. Через год здесь будет куча кирпича. Это не поручение у меня, а крик души. Нам не деньги освоить надо, а спасти здание. Давайте определяемся по цене, если приемлемая стоимость будет, то в этом году начнем, — сказал Вячеслав Володин.