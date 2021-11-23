Сегодня, 23 ноября, спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что необходимо выстроить работу таким образом, чтобы к рассмотрению правительственных законопроектов о QR-кодах в первом чтении депутаты уже получили полный срез предложений от общества.

—Мы разослали законопроекты в регионы для того, чтобы их обсуждали. Причем обсуждали всесторонне. Нам важна обратная связь, но не менее важно Правительству, которое инициировало законопроекты, услышать мнение и граждан, и экспертов, и депутатов, — подчеркнул Володин.

Полученные отзывы на законодательные инициативы, по его словам, помогут депутатам принять взвешенное решение.