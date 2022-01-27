Сегодня, 27 января, празднуется день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

-Одна из самых трагических и героических страниц истории нашей страны. Блокада продлилась 872 дня. Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода.

Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны. Ни одна страна не прошла через те же потери и лишения, что пережил наш народ. Война задела всех. Мой дедушка погиб 25 ноября 41-го под Тихвином в боях за участок железной дороги, по которой в Ленинград шло продовольствие.

Подвиг ленинградцев — вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине. Цель нацистов (и они этого не скрывали) была — «сравнять Ленинград с землей», полностью уничтожить всех, кто там жил, работал, учился. Нечеловеческая жестокость.

Несмотря на тяжелейшие условия, голод, холод, жители города на Неве продолжали обеспечивать фронт всем необходимым. Делали все, чтобы защитить нашу страну.

Незабываемые образы тех страшных дней: хлебные карточки по 125 граммов, Дорога жизни, 7-я «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. О них знает каждый из нас.

Сегодня мы с вами видим попытки Запада переписать историю, перечеркнуть подвиг народа.

Необходимо помнить о тех, кого нет с нами, чтить и уважать живых, сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии,-отметил спикер.