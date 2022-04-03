В прошлом году спикер ГД Вячеслав Володин направил на благотворительность более 70% своего дохода. Об этом сообщил телеграм-канал «Володин Саратов».

Каждый год в течении 20 лет Вячеслав Викторович направляет часть своих доходов на благотворительность, а также на оказание адресной помощи.

Так, в прошлом году средства переданы:

— в подшефные лицеи-интернаты;

— в дома престарелых;

— на завершение строительства жилья для сотрудников скорой помощи;

— на приобретение самолета ЯК-42Д, который установили в городе Саратове.

Напомним, в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером. В 2007 году он вышел из состава акционеров, продав акции. Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность.