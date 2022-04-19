В Государственной Думе открылась историко-архивная выставка «П.А. Столыпин. Жизнь за Отечество», посвященная 160-летию со дня рождения государственного деятеля.

«Петру Столыпину принадлежат решения, которые позволили России развиваться в тот период времени динамично, как никогда ранее, и, если бы только он дальше мог работать, жить, возможно, не было бы ни революции, ни других испытаний, выпавших на долю нашего государства», – сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что люди зачастую становятся «заложниками пропаганды учебников, которые сформировали образ Столыпина достаточно однобоко».

«Его наследие недостаточно изучено. По мере того, как знакомишься с его жизнью, видишь, насколько это большая личность, насколько открытой души человек, который посвятил себя России», – сказал Председатель Государственной Думы.

Вячеслав Володин отметил, что представители всех думских фракций отдают дань уважения личности Столыпина.