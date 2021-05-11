Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал трагедию, которая произошла в казанской школе.

Напомним, оборвалась жизнь нескольких человек. После этого был усилен пропускной режим в школах региона.

— Сегодня тяжелый день. Произошла страшная трагедия, в Казани. Погибли дети. Бесчеловечное, жестокое преступление.

Мир сильно изменился за последние несколько десятилетий. Новые технологии, доступный всем интернет принесли с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие серьезной угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики. Даже жизни.

Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, чтобы подростки не попадали в сети разного рода интернет-сообществ, искажающих реальность, доводящих до насилия и суицида. Но принятых мер явно недостаточно. Трагедия в Казани подтверждает это.

Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось.

Следствие выявит причины произошедшего, нет сомнения. Но и сейчас совершенно очевидно: требуются дополнительные решения. Законодательные в том числе.

Во-первых, связанные с оборотом оружия. На следующей неделе госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий практику выдачи лицензий на приобретение оружия. Это одна из оперативно подготовленных законодательных инициатив.

Во-вторых, правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой. В этой связи должны обратить внимание на систему выдачи справок, необходимых для получения лицензий на оружие, рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.

Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать.

Важно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления, а также поддержки организации досуга детей и подростков, вовлечения их в занятия спортом.

Плохо, что об этом начинаем думать, когда уже случилась трагедия.

Ещё раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал Вячеслав Володин.