Председатель ГД Вячеслав Володин объяснил высокий результат «Единой России» поддержкой президента Путина. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

— Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний. Уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными. Открытость была максимальной, — отметил он.

Спикер также подчеркнул, что на результат выборов повлияла реализация проектов. По его словам, там, где депутаты пошли к людям и стали решать их проблемы, там, где двор стал реальной единицей политического пространства, все получилось.

—Постараемся сделать все, чтобы не разочаровать, — написал Володин.