Генеральный прокурор Украины предъявил обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины Председателю Государственной Думы и 418 депутатам.

Граждан Украины необходимо спасать от такого Генпрокурора.

Украина потеряла суверенитет. Почему это не волновало Генпрокурора?

Страной управляет НАТО. Почему Генпрокурор не вмешался?

Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал?

Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьём. Ноль реакции.

Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого Генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны.

Россия делает всё, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии.

Правоохранительным органам Российской Федерации необходимо проанализировать решение Генерального прокурора Украины в отношении депутатов Государственной Думы и привлечь его к ответственности.