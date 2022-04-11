Спикер ГД Вячеслав Володин:

-Происходящее сегодня показывает: подавляющее большинство наших граждан поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, понимает её необходимость для безопасности страны и людей.

Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски.

Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа».

Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена её выходка во время новостной передачи на Первом канале.

Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введённые против Российской Федерации санкции.

Задумайтесь: что было бы, если подобное произошло бы в США? В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей.

К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно.