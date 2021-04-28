Сегодня, 28 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин прибыл в Пугачевский район и пообщался с подрядчиками по поводу строительства обходной дороги.

Ему сообщили, что проектирование еще не завершено, но строительство планируется закончить уже в следующем году. Федеральный политик указал, что нужно поторопиться с выносом коммуникаций.

На работы заложено 6,5 миллиарда рублей, но подрядчик отметил, что планирует сэкономить.

Вячеслав Володин подчеркнул, что на строительство требуется больше средств, чем на другие развязки. Но это «дорога в будущее», потому что развязка разгрузит магистраль и пробок точно не будет.

Он напомнил о том, что Пугачев является шестым городом по численности в регионе и обход поможет разгрузить его от транзитного транспорта.