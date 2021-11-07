Месяц назад Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск.

В документе говорилось, что Европарламент «осуждает продолжающиеся переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по подготовке «дорожных карт» с целью большей интеграции между Белоруссией и Россией».

В чем причина таких решений? Очевидно, боятся, что люди будут жить лучше, а страны станут сильнее. Но когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге.

Так, на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

Это ― важное событие для народов России и Белоруссии. Утверждённые программы направлены на повышение благосостояния граждан стран, формирование общего экономического пространства: создание единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, формирование единой аграрной и промышленной политики, выработку общих правил в различных областях – от доступа к госзакупкам до социальной сферы.

Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!

Теперь, в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран.

В этой связи повышается ответственность депутатов Союза Беларуси и России: для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений.

От их качества и оперативности принятия зависит, насколько эффективна будет интеграция между нашими странами.

На ближайшем заседании Парламентского Собрания необходимо обсудить совместные шаги по законодательному обеспечению решений президентов наших стран. Выработать «дорожную карту» участия депутатов в реализации интеграционных процессов.

Необходимо укреплять взаимодействие на уровне профильных комитетов Государственной Думы и Национального Собрания Республики Беларусь.

Важно, чтобы эта работа шла эффективно, с использованием новых форматов, в том числе онлайн. Это позволит решать все возникающие задачи максимально оперативно даже в условиях пандемии.

Кроме того, в связи с прошедшими выборами в Государственную Думу нам необходимо обновить депутацию в Парламентское Собрание Союзного Государства.

Все эти вопросы планируем поднять на заседании Совета Думы в понедельник. А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами.