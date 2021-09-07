Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел ход благоустройства в Шиханах-2.

На данный момент отремонтировали крышу в школе искусств, меняют окна. Реконструкцию завершат через два месяца. Работы остаются на контроле депутата Госдумы Николая Панкова.

Володин предложил до минусовых температур отремонтировать дороги и тротуары. Уже сделали ремонт дороги до Шихан-2.

—Программа по благоустройству должна быть здесь реализована. Надо постараться треть дорог и тротуаров отремонтировать в этом году, — отметил Володин.

Кроме того, политик посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Объект ввели в использование для всех жителей пару дней назад.