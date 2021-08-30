Председатель ГД Вячеслав Володин посетил поселок Воробьевка, где предоставляются земельные участки многодетным семьям. Сформирован 1231 земельный участок. 15 новых домов введено, еще 140 сейчас строится.

Люди обращаются с проблемой отсутствия коммуникаций в этом поселке – земля есть, но проживать там затруднительно. Нет воды, газа, дорог. Необходимо строительство социальных объектов, мест для отдыха.

—Это проект социальный, земля выделена для многодетных семей. Давайте проработаем очередность реализации этого проекта, сроки. Экспертизу необходимо провести. Должен быть проект комплексного обустройства территории. Детские сады, школы, поликлиника. Один на один бросать людей с проблемой неправильно, – сказал Вячеслав Володин. Разработкой проекта займется Андрей Воробьев. Он уже обсудил с жителями, что они хотят видеть в поселке.

—У вас есть опыт в строительстве, займитесь этими вопросами. Надо предусмотреть все, что необходимо для семей с большим количеством детей. Но здесь должна быть этапность, – обратился Вячеслав Володин к Андрею Воробьеву.

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что до 1 октября будет представлен проект развития территории.