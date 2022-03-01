Председатель ГД РФ Вячеслав Володин высказался касательно ситуации в мировом сообществе в своем телеграм-канале:

-Сегодня мэр Мюнхена принял решение отстранить от должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева. За то, что он «не обозначил к понедельнику свою позицию» по ситуации на Украине.

Может быть, после этого мы все осознаем, что происходит? Великого мастера, человека с мировым именем увольняют! За что? А что он должен был сказать? Они хотели, чтобы он предал свою страну, поддержал НАТО и неонацистов?

Видимо, на Западе плохо знают Гергиева. Человека, обладающего твёрдой волей и характером. Именно он давал концерт, посвящённый памяти погибших в Южной Осетии и тем, кто поднимал из руин Цхинвал. Выступал под открытым небом в Пальмире. Тогда его спросили: «Зачем это нужно всем нам?» Он ответил: «Чтобы жить, чтобы помнить, кто мы и откуда. И людьми оставаться».

Совершенно очевидно: Валерий Гергиев не мог предать свою страну, ребят, которые борются сейчас против бандеровцев, приносят мир и свободу братскому народу Украины.

Но возникает вопрос: а что происходит у нас, когда представители шоу-бизнеса, заработавшие имя благодаря государственным телевизионным каналам, деятели культуры на бюджетном обеспечении делают публичные заявления? Ровно в духе того, что требовали власти европейских стран от Гергиева.

Сегодня настал момент истины. Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, преодолеем вызовы, либо потеряем себя.

В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссёрам, актёрам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы «определиться с чёткой позицией до понедельника», как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине.