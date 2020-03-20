Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, во время своего визита в Энгельс, осмотрел ход реконструкции мемориала Марины Расковой и Дома офицеров, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

В прошлом году, по инициативе спикера госдумы, было принято решение о ремонте комплекса и создания нового памятника Марине Расковой. Сейчас реконструкция мемориала и сквера вокруг него входит в завершающую фазу. Сдать объект планируется к 9 Мая.

— Я благодарен скульптору, он — молодец. Мы с вами привыкли к одним памятникам, молодежь к другим. Не живите вы с мыслью, что самолет на крыле стоять не может. Скульптор так видит, сколько людей столько мнений, надо искать всегда консенсус. Всех приглашаем 1 Мая на открытие комплекса. Не ковыряйтесь, это собирательный образ, не надо терять голову, — заметил Володин, в ответ на замечания от одного из ветеранов, что Марина Раскова на себя не очень похожа на памятнике, а самолет не тот.

После реконструкции мемориала восстановительные работы начнутся в Доме офицеров, а после планируется расселение старых домов в микрорайоне и строительство на их месте большой детской площадки

— Здесь все сделано по уму, правильно. И полив, и освещение. Где делают неправильно некачественно я всегда обращаю внимание. Но здесь мне нравится, как сделано, — резюмировал спикер госдумы.