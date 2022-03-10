На завтрашнем пленарном заседании рассмотрим ряд законопроектов, которые позволят поддержать наших граждан и экономику в условиях вводимых против России санкций.

Планируем внести изменения в Налоговый кодекс:

— наши граждане освобождаются от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021–2022 годы по вкладам в банках;

— повышается минимальный порог стоимости автомобиля, на который распространяется повышенный транспортный налог, — с трёх до 10 миллионов рублей;

— вводится нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний на 2022–2024 годы;

— будет обнулён НДС для гостиничного бизнеса на пять лет.

Также обсудим:

— законопроект, который упростит допуск на российский рынок зарубежных лекарств в иностранной упаковке и разрешит их продажу с этикеткой на русском языке;

— меры поддержки транспортной отрасли в условиях санкций. Речь идёт о возможности регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты лётной годности, ограничивать заход иностранных морских судов, отсрочить проведение сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности;

— решения, направленные на развитие строительной отрасли: сокращаются сроки рассмотрения документов, упрощается регистрация прав на построенные объекты, появляется право вводить льготы на аренду земельных участков;

— законопроект о регистрации иностранных компаний в специальных административных районах;

— импорт товаров в Россию и на таможенную территорию ЕАЭС;

— законопроект, который предлагает снизить нагрузку на должников по коммунальным и жилищным услугам.