Председатель ГД Вячеслав Володин, по предварительным данным, побеждает на выборах в Государственную думу по Саратовскому округу №163. Об этом сообщают в областном избиркоме.

Спикер записал видео со словами благодарности всем саратовцем.

По округу №163 Вячеслав Володин («Единая Россия») набирает 73,78% голосов. На втором месте Александр Анидалов (КПРФ) – 18,80%. На третьем Александра Гришанцов – 2,10% («Коммунисты России»). Обработано 0,28% протоколов.

По Балаковскому округу №164 лидирует Николай Панков («Единая Россия) – 55,68%. На втором месте Владимир Есипов (КПРФ) – 17,78%, на третьем Светлана Березина («Справедливая Россия – За правду») – 8,36%. Обработано 2,34% протоколов.

По Балашовскому округу №165 на первом месте Андрей Воробьев («Единая Россия») – 41,56%. На втором месте Николай Бондаренко (КПРФ) – 40,19% и на третьем Дмитрий Архипов («Коммунисты России») — 3,14%. Обработано 0,78%.

В Энгельсском округе №166 лидирует Александр Стрелюхин («Единая Россия) – 48,29%. За ним следует Ольга Алимова (КПРФ) – 25,70%. Тройку замыкает Станислав Денисенко (ЛДПР) – 5,49%. Обработано 0, 47% голосов.