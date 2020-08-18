Сегодня спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своей группе в социальной сети поделился с подписчиками своим котом.

Кота спикера зовут Барсик, он часто гуляет с хозяином. В целом, кот добрый, ласковый и умный, но только от одного отучить его не удается. Кот очень любит охотиться на птиц:

— Естество у него пересиливает, — рассказывает Вячеслав Володин, гладя своего питомца.

В комментариях уроженка села Алексеевка Хвалынского района Саратовской области, родины спикера госдумы, Елена Морозова отметила, что кошачья кличка Барсик очень популярна у них в селе.

В прошлом году кремлевский чиновник показывал своим подписчикам алабая Балу.