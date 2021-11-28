Спикер Госдумы тепло поздравил свою маму и всех матерей России с праздником.

— Моя бабушка родила маму перед войной в 1936 году, — рассказал Вячеслав Володин на видео, опубликованном в Instagram 28 ноября. — Мама, Лидия Петровна, живёт со мной. Она работала и воспитателем и заведующей детским садиком. Потом работала учителем, потом воспитателем в детском доме.

На видеокадрах Володин показал архивные семейные фото, в том числе — своей мамы в молодости.

— Всех мам поздравляю с праздником! — написал политик под видеороликом.