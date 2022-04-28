Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Он был установлен два года назад, во время пандемии.

В 2020 году спикер ГД Вячеслав Володин взял шефство над саратовской станцией скорой помощи. За это время многое изменилось.

Решен наболевший вопрос — кадровый. Для этого в рамках благотворительного проекта Володина были построены дома на 56 квартир для врачей и фельдшеров подстанций Ленинского и Кировского районов.

Была повышена зарплата работникам скорой: врачам, среднему медперсоналу, водителям.

Также при его поддержке в области обновляется парк машин скорой помощи и реанимобилей, которые работают в разных районах региона.