Сегодня, 15 сентября, саратовскую школу номер два, посетил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. О проблемах, коснувшихся исторического объекта, в котором она располагается он написал в своем телеграмм-канале.

Сотрудники школы и родители ее учеников обращались к властям с просьбой о ремонте и реставрации здания. Сейчас эта школа вошла в программу по капитальному ремонту общественных учреждений. Ремонтные работы стартуют в следующем году. Также рассматривается вопрос о ее расширении, присоединив к ней здание бывшего авиационного техникума.

Также Володин обратил внимание на стоящую рядом со школой высотку, которая и стала причиной ухудшения состояния здания.

— Если только те, кто выстроил этот дом, появятся хоть на каком-то бюджетном объекте, проблемы будут уже у вас. Застройщики понимали, что делают, когда строили. Сотни миллионов заработали, а мы сейчас вынуждены спасать объект историко-культурного наследия. Надо закончить этот беспредел, — заявил председатель Госдумы.