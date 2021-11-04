Вячеслав Володин посетил Петровск, где обсудил с жителями благоустройство города.

Напомним, сейчас здесь проходит ремонт тротуаров. В рамках первого этапа работы закончены. Продолжаются работы по второму этапу.

Вячеслав Володин отметил, что программа по благоустройству города должна быть продолжена на будущий год, но с учетом замечаний жителей. И нельзя допускать недобросовестных подрядчиков на объекты, как это было ранее. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Также в городе реализуется проект по благоустройству территории рядом с объектом культурного наследия регионального значения – железнодорожным мостом через реку Медведица.

В прошлые приезды Володина были срывы сроков сдачи объекта. Тогда он раскритиковал подрядную организацию «Наследие», которая выиграла подобные конкурсы сразу в нескольких городах, не имея оборотных средств, и экс-главу района за нарушение сроков на объектах с федеральным финансированием.

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что при проектировании могли быть не учтены весенние паводки и конструкции могут не выдержать напора воды. «Кто подписи ставил? Кто проектировал? Весна покажет, куда им идти», – сказал Володин.

Напомним, в Петровске после критики Володина в августе 2021 полномочия главы района сложил с себя Денис Фадеев. В настоящее время врио главы Петровского района является Виталий Макаров.